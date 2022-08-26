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Сегодня, 16:06

«Вест Хэм» согласовал покупку полузащитника «Лиона» Пакеты

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Лукас Пакета до закрытия трансферного кона перейдет из «Лиона» в «Вест Хэм». Клубы согласовали трансфер 24-летнего бразильского хавбека, сообщает журналист Фбарицио Романо.

Сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Пакета перешел во французский клуб в 2020 году. Его действующий контракт со «львами» рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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