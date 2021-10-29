Бывший форвард сборной Англии Крауч назвал манеру игры Роналду не модной

Экс-нападающий сборной Англии, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Питер Крауч оценил манеру игры форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Уже не в моде просто стоять впереди. И этот вопрос постоянно возникает вокруг «МЮ» в этом сезоне после перехода Криштиану Роналду. Все меняется, эры быстро сменяют друг друга, хотя какая-то часть меня действительно грустит по этому поводу.



В современном футболе высокие требования к бомбардирам. Обычно на обоих флангах играют быстрые, мощные вингеры. Форварды не привыкли слишком много прессинговать, но, видя Роберто Фирмино, Мо Салаха и Садио Мане в «Ливерпуле», а еще Диогу Жота, когда он выходит в старте. Роли сильно изменились», — цитирует Daily Mail Крауча.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 36-летний нападающий сыграл 6 матчей и забил 3 мяча. В групповом этапе ЛЧ Роналду провел 3 игра и отметился тремя голами.