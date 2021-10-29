Вернер и Лукаку смогут вернуться на поле после ноябрьской паузы на матчи сборных
Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал примерные сроки возвращения в строй нападающих команды Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, которые восстанавливаются от травм.
«Когда вернутся Вернер и Лукаку? Самый реалистичный вариант — после паузы на матчи сборных в ноябре. Что касается Кристиана Пулишича, то он попадет в состав на игру с «Бернли», если все будет складываться для него удачно», — приводит журналист Бен Диннери слова Тухеля.
When will Werner and Lukaku will be back. «It is realistic that both of them have a [RTP] target and the [aim] is after the international break. For Christian Pulisic, if everything goes well he will be in the squad against Burnley.»— Ben Dinnery (@BenDinnery) October 29, 2021
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В сезоне-2021/22 Лукаку провел 11 матчей за «Челси», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. У Вернера 2 мяча и 1 голевой пас в 10 играх нынешнего сезона.
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