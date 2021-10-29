Сульшер: «Я уже переживал тяжелые времена и всегда справлялся»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.
«Я уже переживал тяжелые времена, я всегда справлялся и отбивался от проблем. Мы провели хорошую неделю, отлично поработали на тренировочной базе. Моя работа — заставить игроков настроиться на нужный лад», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сульшера.
Solskj?r: «I've been through some very bad moments. I'll always give it a good shot and fight back. We've had a good week on the training field. We need a reaction. It is my job as well to put the players in the right frame of mind». ? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2021
После 9 туров АПЛ-2021/22 «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице с 14 очками. 27 октября сообщалось, что руководство клуба дало Сульшеру три матча на исправление ситуации.
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