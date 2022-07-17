Шерингем: «На зарплату Роналду «МЮ» может купить 2-3 игроков. Найдите тех, кто будет играть стабильно»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о ситуации с нападающим команды Криштиану Роналду. Ранее 37-летний португалец сообщил руководству манкунианцев о желании перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
«Я в какой-то степени предвидел это, — приводит слова Шерингема Daily Mail. — Люди обсуждают, стоит ли тен Хагу строить команду вокруг Криштиану. Но если Роналду хочет уйти, то он уйдет. И это открывает для клуба совсем другие возможности. На зарплату Роналду «Манчестер Юнайтед» может купить 2-3 игроков. Жизнь продолжается. Криштиану хочет уйти и играть в другом месте — так найдите тех, кто будет играть стабильно на протяжении сезона«.
По мнению экс-форварда, Роналду не нравится нынешняя ситуация в манкунианском клубе.
«Криштиану наблюдает за тем, что происходит в клубе, сравнивает ощущения от того, как было при Фергюсоне, с нынешними, и ему ситуация не нравится. В футболе ты терпишь крах, если стоишь на месте, и Роналду, возможно, считает именно так. На его месте я бы сказал «Манчестер Юнайтед»: «Удивите меня своей работой на рынке». Ему осталось провести на топ-уровне год, может, два, он заслуживает право наслаждаться этим временем», — сказал он.
В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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|0-0
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -