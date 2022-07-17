Шерингем: «На зарплату Роналду «МЮ» может купить 2-3 игроков. Найдите тех, кто будет играть стабильно»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о ситуации с нападающим команды Криштиану Роналду. Ранее 37-летний португалец сообщил руководству манкунианцев о желании перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

«Я в какой-то степени предвидел это, — приводит слова Шерингема Daily Mail. — Люди обсуждают, стоит ли тен Хагу строить команду вокруг Криштиану. Но если Роналду хочет уйти, то он уйдет. И это открывает для клуба совсем другие возможности. На зарплату Роналду «Манчестер Юнайтед» может купить 2-3 игроков. Жизнь продолжается. Криштиану хочет уйти и играть в другом месте — так найдите тех, кто будет играть стабильно на протяжении сезона«.

По мнению экс-форварда, Роналду не нравится нынешняя ситуация в манкунианском клубе.

«Криштиану наблюдает за тем, что происходит в клубе, сравнивает ощущения от того, как было при Фергюсоне, с нынешними, и ему ситуация не нравится. В футболе ты терпишь крах, если стоишь на месте, и Роналду, возможно, считает именно так. На его месте я бы сказал «Манчестер Юнайтед»: «Удивите меня своей работой на рынке». Ему осталось провести на топ-уровне год, может, два, он заслуживает право наслаждаться этим временем», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.