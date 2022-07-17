Кан оценил возможный переход Кейна в «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«У него контракт с «Тоттенхэмом». Он, конечно, лучший нападающий, но это все разговоры ни о чем. Сейчас мы должны собрать команду на предстоящий сезон. Посмотрим, что будет в дальнейшем», — цитирует Кана Bayern & Germany.

При этом «шпоры» хотят обсудить новый контракт с Кейном в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.