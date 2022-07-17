«МЮ» готов купить игрока ПСВ за 35 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком ПСВ Ибрахимом Сангаре, пишет в своих соцсетех журналист Руди Галетти.
По данным источника, руководство клуба заинтересовано в покупке 24-летнего игрока. «МЮ» готов заплатить за его трансфер 30-35 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Голландии полузащитник сыграл 29 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.
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16
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Лестер – Брентфорд
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