«МЮ» готов купить игрока ПСВ за 35 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком ПСВ Ибрахимом Сангаре, пишет в своих соцсетех журналист Руди Галетти.

По данным источника, руководство клуба заинтересовано в покупке 24-летнего игрока. «МЮ» готов заплатить за его трансфер 30-35 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии полузащитник сыграл 29 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи.