«Брюгге» отказался продавать полузащитника Ванакена в «Вест Хэм» за 10 миллионов евро

«Брюгге» отклонил предложение «Вест Хэма» по полузащитнику Хансу Ванакену, сообщает Sky Sports.

Бельгийский клуб отказался продавать 29-летнего футболиста в английский клуб за 10 миллионов евро. Ожидается, что «Вест Хэм» в ближайшее время вновь попытается подписать игрока и сделает улучшенное предложение.

В нынешнем сезоне Ванакен забил 1 гол в 4 матчах за «Брюгге». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.