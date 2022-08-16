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16 августа, 11:12

«Брюгге» отказался продавать полузащитника Ванакена в «Вест Хэм» за 10 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Брюгге» отклонил предложение «Вест Хэма» по полузащитнику Хансу Ванакену, сообщает Sky Sports.

Бельгийский клуб отказался продавать 29-летнего футболиста в английский клуб за 10 миллионов евро. Ожидается, что «Вест Хэм» в ближайшее время вновь попытается подписать игрока и сделает улучшенное предложение.

В нынешнем сезоне Ванакен забил 1 гол в 4 матчах за «Брюгге». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.

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21.08 16:00
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Паскаль Гросс

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