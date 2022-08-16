«Марсель» арендует защитника «Манчестер Сити» Каборе

Защитник «Манчестер Сити» Исса Каборе продолжит карьеру в «Марселе» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний буркиниец уже прибыл во Францию и прошел медицинское обследование. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа защитника за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 31 матч за «Труа» на правах аренды, сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Каборе в 4 миллиона евро.