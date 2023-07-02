«Брентфорд» подпишет защитника «Вулверхэмптона» Коллинза

«Брентфорд» согласовал покупку защитника «Вулверхэмптона» Натана Коллинза, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «пчелы» заплатят за 22-летнего ирландца 23 миллиона фунтов.

В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой.

Коллинз выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 игрок провел 31 матч за команду и не отличился результативными действиями.