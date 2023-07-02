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Собослаи рассказал о подробностях переговоров с «Ливерпулем»: «Клопп? Да, он звонил мне»

Виктория Кравченко
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Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о том, как проходил его переход в команду. Футболист признался, что все прошло идеально.

«Клопп? Да, он звонил мне — это правда. Я сказал: хорошо, это будет очень хорошо. Все сложилось идеально. Мне понравилось, как прошли последние несколько дней, и мне не терпится познакомиться со всеми поближе. Последние три-четыре дня были очень долгими и непростыми, но, в конце концов, я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать», — цитирует игрока The Guardian.

22-летний венгр подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро. Отмечается, что Собослаи уже прошел медицинский осмотр.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.

Доминик Собослаи
ФК Ливерпуль
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