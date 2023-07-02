Собослаи рассказал о подробностях переговоров с «Ливерпулем»: «Клопп? Да, он звонил мне»
Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о том, как проходил его переход в команду. Футболист признался, что все прошло идеально.
«Клопп? Да, он звонил мне — это правда. Я сказал: хорошо, это будет очень хорошо. Все сложилось идеально. Мне понравилось, как прошли последние несколько дней, и мне не терпится познакомиться со всеми поближе. Последние три-четыре дня были очень долгими и непростыми, но, в конце концов, я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать», — цитирует игрока The Guardian.
22-летний венгр подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро. Отмечается, что Собослаи уже прошел медицинский осмотр.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -