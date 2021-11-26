«Брентфорд» не будет менять домашнюю форму в следующем сезоне ради болельщиков
03:40
«Брентфорд» объявил, что не будет в следующем сезоне не будет менять домашнюю форму. Клуб намерен сохранить нынешний дизайн.
Как отметил «Брентфорд» в пресс-релизе, сделано это, чтобы помочь болельщикам финансово и действовать в интересах окружающей среды.
После 12 туров «Брентфорд» идет на 15-м месте в чемпионате Англии. Команда набрала 13 очков.
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