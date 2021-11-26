«Челси» хочет продлить контракт с Тиагу Силвой
06:35
«Челси» начал переговоры о новом контракте с защитником Тиагу Силвой. По информации Foot Mercato, лондонский клуб хочет еще на один сезон сохранить в составе 37-летнего бразильца.
Силва в 2020 году на правах свободного агента перешел в «Челси» из «ПСЖ». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.
В этом сезоне бразильский защитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
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