Бывший игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о том, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Назначение Рангника — умный ход для «МЮ», — написал Линекер в Twitter.

Rangnick is a smart appointment for @ManUtd — Gary Lineker ? (@GaryLineker) November 25, 2021

О том, что специалист может возглавить «МЮ», стало известно сегодня, 25 ноября.

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.