Линекер: «Назначение Рангника — умный ход для «МЮ»
Линекер высказался о возможном назначении Рангника главным тренером «МЮ»
20:26
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о том, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».
«Назначение Рангника — умный ход для «МЮ», — написал Линекер в Twitter.
О том, что специалист может возглавить «МЮ», стало известно сегодня, 25 ноября.
63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.
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