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Линекер: «Назначение Рангника — умный ход для «МЮ»

Линекер высказался о возможном назначении Рангника главным тренером «МЮ»
20:26
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Бывший игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о том, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Назначение Рангника — умный ход для «МЮ», — написал Линекер в Twitter.

О том, что специалист может возглавить «МЮ», стало известно сегодня, 25 ноября.

63-летний Ральф Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Его контракт, который начал действовать в июле 2021 года, рассчитан на три года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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