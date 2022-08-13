«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

13 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Брентфорда» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», начало в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

«МЮ» с 0 баллов занимает 16-е место в АПЛ. В 1-м туре команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» (1:2).

«Брентфорд» — 10-й с одним очком в АПЛ. В первом туре чемпионата Англии команда сыграла вничью с «Лестером» (2:2).