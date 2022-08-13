«Пасуш де Феррейра» арендовал форварда «Манчестер Сити» Кайки
Нападающий «Манчестер Сити» Кайки перешел в «Пасуш де Феррейра».
19-летний бразилец проведет сезон-2022/23 в португальском клубе на правах аренды.
«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в конце августа 2021 года. Форвард принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 14 играх за молодежную команду «горожан».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кайки в 14 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|2 : 1
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|2
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
Новости