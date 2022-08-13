«Пасуш де Феррейра» арендовал форварда «Манчестер Сити» Кайки

Нападающий «Манчестер Сити» Кайки перешел в «Пасуш де Феррейра».

19-летний бразилец проведет сезон-2022/23 в португальском клубе на правах аренды.

«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в конце августа 2021 года. Форвард принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 14 играх за молодежную команду «горожан».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кайки в 14 миллионов евро.