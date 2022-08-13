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«Пасуш де Феррейра» арендовал форварда «Манчестер Сити» Кайки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Кайки перешел в «Пасуш де Феррейра».

19-летний бразилец проведет сезон-2022/23 в португальском клубе на правах аренды.

«Манчестер Сити» купил Кайки у «Флуминенсе» в конце августа 2021 года. Форвард принял участие в 2 матчах основной команды и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 14 играх за молодежную команду «горожан».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кайки в 14 миллионов евро.

Источник: https://www.fcpf.pt/2022/08/13/kayky_reforco/

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Основные источники исследования

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

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20%

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Спартак
Сочи

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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
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7
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 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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