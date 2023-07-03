Почеттино объяснил, почему решил возглавить «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему принял предложение клуба.
Для меня приятно и почетно сейчас работать с «Челси». Я очень хорошо знаю «Челси», это один из величайших клубов в мире. Поэтому, конечно, нам было легко принять решение переехать сюда.
За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и понимаю, что значит культура «Челси», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.
51-летний специалист официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
В сезоне-2022/23 «Челси» занял 12-е место в АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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