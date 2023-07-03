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Сегодня, 20:17

Почеттино объяснил, почему решил возглавить «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему принял предложение клуба.

Для меня приятно и почетно сейчас работать с «Челси». Я очень хорошо знаю «Челси», это один из величайших клубов в мире. Поэтому, конечно, нам было легко принять решение переехать сюда.

За последние 10, 12, 15 лет «Челси» — величайшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и понимаю, что значит культура «Челси», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

51-летний специалист официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

В сезоне-2022/23 «Челси» занял 12-е место в АПЛ.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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