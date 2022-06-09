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Сегодня, 06:25

«Брайтон» подпишет 18-летнего парагвайского форварда Энсисо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брайтон» согласовал трансфер нападающего «Либертада» Хулио Энсисо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб вел переговоры по 18-летнему парагвайцу с января 2022 года. Подробности сделки не уточняются.

В нынешнем сезоне Энсисо забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Либертад». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Рис Джеймс

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Челси

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 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

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 29 1 4
Гранит Джака

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Поль Погба

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