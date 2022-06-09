«Брайтон» подпишет 18-летнего парагвайского форварда Энсисо

«Брайтон» согласовал трансфер нападающего «Либертада» Хулио Энсисо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб вел переговоры по 18-летнему парагвайцу с января 2022 года. Подробности сделки не уточняются.

В нынешнем сезоне Энсисо забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Либертад». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.