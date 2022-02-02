«Уотфорд» прервал аренду Туфана и вернул игрока в «Фенербахче»

«Фенербахче» отозвал полузащитника из аренды в «Уотфорде»

Полузащитник Озан Туфан вернулся в «Фенербахче» из аренды в «Уотфорде», сообщает пресс-служба английского клуба.

Руководство клуба не рассчитывало на турецкого хавбека и решило досрочно прервать его аренду.

Ozan Tufan's season-long loan from Fenerbah?e has been terminated by mutual consent.



All the best for the future, @Ozan. — Watford Football Club (@WatfordFC) February 2, 2022

Туфан присоединился к «Уотфорду» в августе прошлого года. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 9 матчей в составе «шершней», не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Туфана с «Фенербахче» рассчитан до июня 2023 года.