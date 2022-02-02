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Сегодня, 22:36

«Уотфорд» прервал аренду Туфана и вернул игрока в «Фенербахче»

«Фенербахче» отозвал полузащитника из аренды в «Уотфорде»
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Озан Туфан вернулся в «Фенербахче» из аренды в «Уотфорде», сообщает пресс-служба английского клуба.

Руководство клуба не рассчитывало на турецкого хавбека и решило досрочно прервать его аренду.

Туфан присоединился к «Уотфорду» в августе прошлого года. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 9 матчей в составе «шершней», не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт Туфана с «Фенербахче» рассчитан до июня 2023 года.

Озан Туфан
ФК Уотфорд
ФК Фенербахче
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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