Гвардиола: «Подписали бы мы Роналду, если бы это не сделал «МЮ»? Я так не думаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о переходе форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Подписал бы «Сити» Роналду, если бы это не сделал «МЮ»? Я так не думаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Симон Байковски.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» был готов предложить Роналду контракт до окончания сезона-2022/2023.

27 августа Роналду было объявлено о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед». С 2003 по 2009 год он уже выступал за английский клуб и забил 118 голов в 292 играх.