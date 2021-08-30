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Гвардиола: «Подписали бы мы Роналду, если бы это не сделал «МЮ»? Я так не думаю»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о переходе форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Подписал бы «Сити» Роналду, если бы это не сделал «МЮ»? Я так не думаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Симон Байковски.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» был готов предложить Роналду контракт до окончания сезона-2022/2023.

27 августа Роналду было объявлено о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед». С 2003 по 2009 год он уже выступал за английский клуб и забил 118 голов в 292 играх.

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Сергей Разин все материалы автора

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