Благодаря травмам двух вратарей «Ливерпуля» третий голкипер установит рекорд премьер-лиги в XXI веке

Вратарь «Ливерпуля» Эндрю Лонерган близок к тому, чтобы установить рекорд английской премьер-лиги в XXI веке. Голкипер с огромной вероятностью выйдет на поле 17 августа в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона». «Ливерпуль» в первом туре против «Норвича» (4:1) потерял из-за травмы основного голкипера Алиссона, а после игры за Суперкубок УЕФА против «Челси» (2:2, пенальти 5:4) болельщик во время празднований случайно нанес травму второму вратарю Адриану.

Таким образом, место в воротах на игру с «Саутгемптоном» должен, скорее всего, занять Лонерган. Для него это будет первая игра в АПЛ, и он станет самым старым англичанином, дебютировавшим в премьер-лиге в XXI веке. На момент встречи Лонергану будет 35 лет и 302 дня.

Последний англичанин, дебютировавший в АПЛ в более позднем возрасте стал Джон Дрейер, сыгравший за «Брэдфорд Сити» в августе 1999 года в 36 лет и 57 дней.