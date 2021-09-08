«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2021/22
10:13
«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22.
Игровые футболка и шорты выполнены в желтом цвете. Форма вдохновлена цветами, которые используют болельщики знаменитого сектора «Коп» на стадионе «Энфилд».
???— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2021
Our 2021/22 @nikefootball third kit has arrived ? pic.twitter.com/oFT5ghLI5G
«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 3 матчах. Следующий матч мерсисайдцы проведут 12 сентября против «Лидса», начало — в 18.30 (мск).
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