«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22.

Игровые футболка и шорты выполнены в желтом цвете. Форма вдохновлена цветами, которые используют болельщики знаменитого сектора «Коп» на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 3 матчах. Следующий матч мерсисайдцы проведут 12 сентября против «Лидса», начало — в 18.30 (мск).