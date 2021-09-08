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«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

10:13
Виргил ван Дейк в третьем комплекте формы «Ливерпуля» на сезон-2021/22. Фото Twitter
Виргил ван Дейк в третьем комплекте формы «Ливерпуля» на сезон-2021/22. Фото Twitter
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«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22.

Игровые футболка и шорты выполнены в желтом цвете. Форма вдохновлена цветами, которые используют болельщики знаменитого сектора «Коп» на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками в 3 матчах. Следующий матч мерсисайдцы проведут 12 сентября против «Лидса», начало — в 18.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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