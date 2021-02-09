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«Борнмут» обыграл «Бернли» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

22:25
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«Бернли» уступил «Борнмуту» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Голы забивали Сэм Сарридж и Джуниор Станислас (с пенальти). Соперник «Борнмута» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Кубок Англии

1/8 финала

«Бернли» — «Борнмут» — 0:2 (0:1)

Голы: Сарридж, 21 (0:1). Станислас, 88 — с пенальти (0:2).

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Бардсли, Лонг, Дрисколл-Гленнон, Данн, Стивенс, Бенсон (Уэствуд, 65), Родригес (Лоутон, 74), Гвюдмундссон (Барнс, 74), Выдра (Мумбонго, 74), Макнейл.

Предупреждения: Макнейл, 85. Бардсли, 90.

Судья: Инглэнд.

9 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Бернли — Борнмут

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