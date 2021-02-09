Гендиректор «Баварии» назвал Салаха африканским Месси

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. По словам двукратного обладателя «Золотого мяча», успехи египтянина в английском клубе сопоставимы с выступлениями Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«На мой взгляд, Салах — африканский Месси, конечно, у него есть возможность играть за лучшие команды мира, — цитирует Goal Румменигге. — То, чего Салах добился, можно сравнить с результатами Месси и Роналду в «Барселоне» и «Реале». Сейчас у нас нет планов подписывать Салаха, но определенно для нас было бы честью заполучить его».