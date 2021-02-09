Моуриньо называл Жулио Сезара вратарем уровня серии С

Бывший голкипер «Интера» Жулио Сезар рассказал о том, как с ним общался португальский тренер Жозе Моуриньо.

«В сезоне-2008/2009 мы с Моуриньо были как отец и сын. — цитирует Сезара Calciomercato. — А дальше... скажем так, наши отношения стали сложнее. Весной 2010, когда мы боролись за три трофея сразу, Жозе подошел ко мне в один из дней перед тренировкой и сказал: «Слушай, ты из лучшего в мире превратился во вратаря уровня серии С».

Он так мотивировал меня, вы понимаете? Это должно было меня спровоцировать. С большинством игроков это работало, но некоторым, включая меня, такая манера общения не нравилась".

Под руководством Моуринью сезон-2009/2010 «Интер» закончил с треблом, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Италии и Кубок Италии. Сезар получил награды лучшему вратарю чемпионата и лучшему вратарю Лиги чемпионов.