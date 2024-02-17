«Арсенал» разгромил «Бернли» и одержал пятую победу подряд с общим счетом 21:2
«Арсенал» на выезде с разгромным счетом обыграл «Бернли» в матче 25-го тура АПЛ — 5:0.
Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин реализовал пенальти на 41-й минуте и забил с игры на 47-й. Еще по голу на свой счет записали Мартин Эдегор (4-я минута), Леандро Троссар (66-я) и Кай Хаверц (78-я).
«Арсенал» одержал пятую подряд победу в АПЛ с общим счетом 21:2. Ранее лондонцы победили «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).
Команда Микеля Артеты с 55 очками поднялась на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (52 очка), но у «горожан» есть два матча в запасе.
«Бернли» (13) продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице.
В параллельном матче «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2). На дубль Жуана Гомеса лондонцы смогли ответить голом Деяна Кулушевски.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
8
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 4
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|0 : 5
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 2
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|2 : 0
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 2
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|- : -
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|- : -
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7