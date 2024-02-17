«Арсенал» разгромил «Бернли» и одержал пятую победу подряд с общим счетом 21:2

«Арсенал» на выезде с разгромным счетом обыграл «Бернли» в матче 25-го тура АПЛ — 5:0.

Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин реализовал пенальти на 41-й минуте и забил с игры на 47-й. Еще по голу на свой счет записали Мартин Эдегор (4-я минута), Леандро Троссар (66-я) и Кай Хаверц (78-я).

«Арсенал» одержал пятую подряд победу в АПЛ с общим счетом 21:2. Ранее лондонцы победили «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).

Команда Микеля Артеты с 55 очками поднялась на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (52 очка), но у «горожан» есть два матча в запасе.

«Бернли» (13) продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице.

В параллельном матче «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2). На дубль Жуана Гомеса лондонцы смогли ответить голом Деяна Кулушевски.