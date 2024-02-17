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17 февраля, 19:59

«Арсенал» разгромил «Бернли» и одержал пятую победу подряд с общим счетом 21:2

«Арсенал» разгромил «Бернли» и одержал пятую победу подряд
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бернли» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде с разгромным счетом обыграл «Бернли» в матче 25-го тура АПЛ — 5:0.

Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин реализовал пенальти на 41-й минуте и забил с игры на 47-й. Еще по голу на свой счет записали Мартин Эдегор (4-я минута), Леандро Троссар (66-я) и Кай Хаверц (78-я).

«Арсенал» одержал пятую подряд победу в АПЛ с общим счетом 21:2. Ранее лондонцы победили «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1) и «Вест Хэм» (6:0).

Команда Микеля Артеты с 55 очками поднялась на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (52 очка), но у «горожан» есть два матча в запасе.

«Бернли» (13) продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:5
Арсенал

В параллельном матче «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2). На дубль Жуана Гомеса лондонцы смогли ответить голом Деяна Кулушевски.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
4
1
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Дубль Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Фулхэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 25 17 6 2 59-24 57
2
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
3
 Ман. Сити 24 16 5 3 57-26 53
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
8
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 24 7 4 13 35-43 25
15
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
16
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 15:30
Брентфорд – Ливерпуль
 1 : 4
17.02 18:00
Бернли – Арсенал
 0 : 5
17.02 18:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 2
17.02 18:00
Ньюкасл – Борнмут
 2 : 2
17.02 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 2 : 0
17.02 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 2
17.02 20:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 1
18.02 17:00
Шеффилд Юн. – Брайтон
 - : -
18.02 19:30
Лутон Таун – МЮ
 - : -
19.02 23:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 21 1 7
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