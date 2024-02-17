«Манчестер Сити» встретится с «Челси» в 25-м туре английской премьер-лиги в субботу, 17 февраля. Матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми события встречи «Манчестер Сити» — «Челси» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Ман Сити» набрал 52 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Маурисио Почеттино с 34 баллами занимает 10-е место.

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