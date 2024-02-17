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17 февраля, 18:30

«Манчестер Сити» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ в России

«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 17 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» встретится с «Челси» в 25-м туре английской премьер-лиги в субботу, 17 февраля. Матч состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми события встречи «Манчестер Сити» — «Челси» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Ман Сити» набрал 52 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Маурисио Почеттино с 34 баллами занимает 10-е место.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:1
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 25 17 6 2 59-24 57
2
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
3
 Ман. Сити 24 16 5 3 57-26 53
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
8
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 24 7 4 13 35-43 25
15
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
16
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 15:30
Брентфорд – Ливерпуль
 1 : 4
17.02 18:00
Бернли – Арсенал
 0 : 5
17.02 18:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 2
17.02 18:00
Ньюкасл – Борнмут
 2 : 2
17.02 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 2 : 0
17.02 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 2
17.02 20:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 1
18.02 17:00
Шеффилд Юн. – Брайтон
 - : -
18.02 19:30
Лутон Таун – МЮ
 - : -
19.02 23:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 21 1 7
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