Бенжамен Менди пережил нервный срыв в тюрьме. Футболист обвиняется в нескольких случаях износилований
У футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди случился нервный срыв в тюрьме, сообщает The Mirror.
Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.
Королевская прокурорская служба в четверг предъявила Менди обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному пункту посягательства на половую неприкосновенность.
На слушаниях сторона обвинения сообщила, что предполагаемые четыре случая изнасилования произошли в доме Менди. Футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.
«Манчестер Сити» в четверг после предъявления обвинений Менди отстранил футболиста до завершения расследования.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю