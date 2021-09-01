Бенжамен Менди пережил нервный срыв в тюрьме. Футболист обвиняется в нескольких случаях износилований

У футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди случился нервный срыв в тюрьме, сообщает The Mirror.

Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.

Королевская прокурорская служба в четверг предъявила Менди обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному пункту посягательства на половую неприкосновенность.

На слушаниях сторона обвинения сообщила, что предполагаемые четыре случая изнасилования произошли в доме Менди. Футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Манчестер Сити» в четверг после предъявления обвинений Менди отстранил футболиста до завершения расследования.