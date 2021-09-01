Влашич — о переходе в «Вест Хэм»: «Последние пару дней даже плохо спал»
Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич прокомментировал переход из ЦСКА в лондонский клуб.
«Я очень рад. Немного нервничал, потому что это был последний день трансферного окна. Последние пару дней даже плохо спал. Это было непростое время для меня. Но теперь все хорошо.
Еще в прошлом сезоне следил за «Вест Хэмом». Команда играет в яркий футбол.
Если называть свои сильные стороны, то я умею хорошо и быстро работать с мячом. Быстро нахожу взаимопонимание с партнерами. Могу закрыть несколько позиций.
После разговора с главным тренером у меня отпали всякие сомнения. Был уже уверен в правильности выбора», — сказал Влашич в интервью клубному каналу «молотобойцев».
Соглашение с полузащитником, ранее выступавшим за московский ЦСКА, рассчитано до 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю