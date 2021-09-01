«Суонси» подписал полузащитника «Селтика» Нтчама
«Суонси» подписал полузащитника «Селтика» Оливье Нтчама.
Контракт с 25-летним французом рассчитан до конца июня 2024 года.
?? Swansea City has completed the signing of midfielder @OlivierNtcham subject to international clearance and EFL approval.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) September 1, 2021
Full story ? https://t.co/BLoaUbNJP5 @JomaSportUK | @SwanseaUni | @Westacresltd pic.twitter.com/RoCltkYhO7
Во второй половине сезона-2020/21 Нтчам выступал за «Марсель» на правах аренды, футболист провел 6 матчей за команду и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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