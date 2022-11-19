Бендтнер назвал странным интервью Роналду

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который дал откровенное интервью о своей ситуации в клубе.

«Мы говорим о совершенно удивительном человеке. Я сожалею о том, как он отреагировал на всю эту ситуацию. Я нахожу это очень странным. Но если человек его величины, который через многое прошел и сделал для «Манчестер Юнайтед», сам просит интервью у Пирса Моргана, то пусть так оно и будет. Где его советники, коих должно быть штук 100?» — цитирует PLBold Бендтнера.