Беллингем по-прежнему является фаворитом «Золотого мяча»-2024 по версии Goal, Кейн поднялся на второе место

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» 2024 года.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем продолжает возглавлять список претендентов на награду лучшему футболисту. Нападающий «Баварии» Харри Кейн поднялся с 4-й на 2-ю строчку. Тройку лидеров замыкает Килиан Мбаппе из «ПСЖ», который занимал вторую позицию в предыдущей версии рейтинга. Выступающий за «Манчестер Сити» Эрлин Холанн опустился с 3-го на 4-е место.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Харри Кейн («Бавария»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Винисиус Жуниор («Реал»)

12. Лаутаро Мартинес («Интер»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Лерой Сане («Бавария»)

19. Лионель Месси («Интер Майами)

20. Флориан Виртц («Байер»).

20-летний Беллингем летом этого года перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. За клуб из Мадрида он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами.