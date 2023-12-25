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Беллингем по-прежнему является фаворитом «Золотого мяча»-2024 по версии Goal, Кейн поднялся на второе место

Алина Савинова
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» 2024 года.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем продолжает возглавлять список претендентов на награду лучшему футболисту. Нападающий «Баварии» Харри Кейн поднялся с 4-й на 2-ю строчку. Тройку лидеров замыкает Килиан Мбаппе из «ПСЖ», который занимал вторую позицию в предыдущей версии рейтинга. Выступающий за «Манчестер Сити» Эрлин Холанн опустился с 3-го на 4-е место.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Харри Кейн («Бавария»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Антуан Гризманн («Атлетико»)

8. Букайо Сака («Арсенал»)

9. Деклан Райс («Арсенал»)

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

11. Винисиус Жуниор («Реал»)

12. Лаутаро Мартинес («Интер»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Альваро Мората («Атлетико»)

16. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Лерой Сане («Бавария»)

19. Лионель Месси («Интер Майами)

20. Флориан Виртц («Байер»).

20-летний Беллингем летом этого года перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. За клуб из Мадрида он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/ballon-dor-2024-power-rankings/blt64e16da6b8170bb7
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 - : -
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 11
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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