Защитник «Реала» Альваро Одриосола, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я не представлял «Реал» без Роналду, — приводит слова Одриосола AS. — Я был очень расстроен, когда Криштиану ушел. Для меня он всегда был кумиром: в плане ежедневной работы, в плане профессионализма. Кого ни спроси в «Реала», все скажут, что Роналду был самым большим профессионалом, что они видели. Это пример, которому должны следовать молодые футболисты. После его ухода было заметно, что его голов не хватает. Парня, забивающего по 50 голов за сезон, всегда будет не хватать».

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед».