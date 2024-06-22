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Сегодня, 16:36

«Бавария» близка к покупке хавбека «Кристал Пэлас» Олисе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе перейдет в «Баварию» за 60 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист подпишет с мюнхенцами контракт до лета 2029 года.

Игроком также интересовались «Челси» и «Ньюкасл», однако в контракте полузащитника прописан пункт о выкупе за 60 миллионов фунтов стерлингов, что оказалось слишком большой суммой для команд.

Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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