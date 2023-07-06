«Айнтрахт» арендовал защитника «Лидса» Коха

Защитник «Лидса» Робин Кох на правах аренды перешел в «Айнтрахт», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

В прошедшем сезоне «Лидс» вылетел из АПЛ в чемпионшип. 26-летний немец провел 39 матчей за команду, в которых не отметился результативными действиями.

По данным портала Transfermarkt, Контракт Коха с «Лидсом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.