«Айнтрахт» арендовал защитника «Лидса» Коха
Защитник «Лидса» Робин Кох на правах аренды перешел в «Айнтрахт», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
В прошедшем сезоне «Лидс» вылетел из АПЛ в чемпионшип. 26-летний немец провел 39 матчей за команду, в которых не отметился результативными действиями.
По данным портала Transfermarkt, Контракт Коха с «Лидсом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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|0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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