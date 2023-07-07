Салиба продлит контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» подписал новый контракт с защитником Вильямом Салиба, сообщает The Athletic. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата игрока сборной Франции составит 11,5 миллиона евро.

Действующий контракт француза рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.