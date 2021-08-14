Автор первого гола «Брентфорда» в ворота «Арсенала»: «Фантастический момент для меня и моей семьи, которая приехала из Испании»

Полузащитник «Брентфорда» Серхи Канос подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Арсенала» (2:0). Испанец стал автором первого гола.

«Это потрясающе, я мечтал забить первый гол на стадионе. Наши болельщики заслужили это, мы это заслужили. Отличные три очка, надо немного успокоиться и готовиться к следующей игре. Это такой невероятный момент — фантастический для меня и моей семьи, которая приехала из Испании.

Для клуба это шаг вперед. Мы работали над стандартами, поэтому мы рады, что у нас получилось. Мы действоввали высоко, были храбрыми и заслужили три очка», — приводит слова Каноса Sky Sports.

«Пчелы» по итогам сезона-2020/21 вышли в АПЛ после победы в плей-офф чемпионшипа. Команда из Брентфорда играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.