«Арсенал» проиграл на старте сезона и подарил новые мемы
«Арсенал» в матче первого тура чемпионата Англии проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.
После неудачи лондонцев в игре с новичком АПЛ в соцсетях появилось игромное количество мемов.
Accurate pic.twitter.com/NJahw9Bj3h— Troll Football (@TrollFootball) August 13, 2021
Even Arsenal fixtures are laughing at them. pic.twitter.com/f81b3HcuFA— Troll Football (@TrollFootball) August 13, 2021
Brentford with the upset as Arsenal's season-opener blows up in their face ? pic.twitter.com/s5LSUhRB3X— B/R Football (@brfootball) August 13, 2021
August 13, 2021
Essential viewing ? pic.twitter.com/hjmORKH566— ESPN UK (@ESPNUK) August 13, 2021
Oh no.#BREARS pic.twitter.com/wbhJm6mN1g— Mirror Football (@MirrorFootball) August 13, 2021
Arsenal right now pic.twitter.com/lGWcuNAlF9— Footy Humour (@FootyHumour) August 13, 2021
«Пчелы» по итогам сезона-2020/21 вышли в АПЛ после победы в плей-офф чемпионшипа. Команда из Брентфорда играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю