«Астон Вилла» готова продать полузащитника Луиса за 110 миллионов фунтов
«Астон Вилла» установила цену за полузащитника команду Дугласа Луиса, сообщает Football Transfers.
По информации источника, сумма составляет 110 миллионов фунтов (128 миллионов евро). В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».
25-летний Луис перешел в «Астон Виллу» из «Сити» в июле 2019 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
В текущем сезоне Луис сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|1 : 0
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|3 : 4
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|5 : 0
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|0 : 2
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 2
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|1 : 0
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|2 : 1
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2