«Астон Вилла» готова продать полузащитника Луиса за 110 миллионов фунтов

«Астон Вилла» установила цену за полузащитника команду Дугласа Луиса, сообщает Football Transfers.

По информации источника, сумма составляет 110 миллионов фунтов (128 миллионов евро). В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Сити».

25-летний Луис перешел в «Астон Виллу» из «Сити» в июле 2019 года. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Луис сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.