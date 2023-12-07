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Сегодня, 11:14

Защитник «Ливерпуля» Матип выбыл на длительный срок из-за разрыва крестов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Жоэль Матип выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Это разрыв крестообразной связки, так что, к сожалению, это то, чего я ожидал с первой секунды. Все выглядело так. Очень неудачно», — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» также из-за повреждения потерял полузащитника Алексиса Макаллистера.

«У него был порез на колене. Пока рана была открыта, мы ее просто перевязывали, конечно, ему было больно, но он мог играть. Затем мы наложили швы, и он уже не мог двигаться. Теперь нам нужно посмотреть, сколько времени займет его восстановление», — сказал Клопп.

Матип получил травму в матче 14-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:3). Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Жоэль Матип
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
Юрген Клопп
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 1 : 0
6.12 23:15
МЮ – Челси
 2 : 1
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
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Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
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Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

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Тоттенхэм Хотспур

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