Эвра сравнил хавбека «МЮ» Мактоминая с Лэмпардом

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что думает об игре полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая в матче против «Челси» (2:1). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Рэшфорду и Марсьялю будет тяжело вернуться в основной состав. В последних играх Мактоминай напоминает мне Фрэнка Лэмпарда», — передает слова Патриса ManUtd.One.

В этом сезоне Скотт участвовал в 13 матчах за «МЮ», отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

По итогам 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.