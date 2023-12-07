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Сегодня, 09:24

Эвра сравнил хавбека «МЮ» Мактоминая с Лэмпардом

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что думает об игре полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая в матче против «Челси» (2:1). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Рэшфорду и Марсьялю будет тяжело вернуться в основной состав. В последних играх Мактоминай напоминает мне Фрэнка Лэмпарда», — передает слова Патриса ManUtd.One.

В этом сезоне Скотт участвовал в 13 матчах за «МЮ», отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

По итогам 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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Амрабат оценил матч «Манчестер Юнайтед» против «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 1 : 0
6.12 23:15
МЮ – Челси
 2 : 1
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
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Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

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