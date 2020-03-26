AS: «Реал» купит Погба в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» готов потратить 100 миллионов евро на покупку 27-летнего француза. Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично заинтересован в осуществлении этого трансфера.

В сезоне-2019/20 Погба провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.