Артета выразил надежду на возвращение Обамеянга к матчу против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду на возвращение нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в команду к матчу 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
«Мы говорили с ним вчера. Ситуация уже лучше, но нужно время. Пьер — капитан команды и один из важнейших футболистов «Арсенала». Мы делаем все, чтобы он вернулся как можно скорее, но понимаем, что последние несколько дней были непростыми для него. Он должен был поддержать семью, а мы должны поддержать его», — цитирует Goal Артету.
27 января Обамеянг объяснил причину отсутствия в команде в последних двух матчах с «Саутгемптоном». По словам футболиста, он был вынужден уехать по семейным обстоятельствам — у матери форварда проблемы со здоровьем.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/were-doing-everything-we-can-arteta-offers-hope-of/1wfj5poqkip521s31fbsmbs7qr
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