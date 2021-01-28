Артета выразил надежду на возвращение Обамеянга к матчу против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил надежду на возвращение нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в команду к матчу 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Мы говорили с ним вчера. Ситуация уже лучше, но нужно время. Пьер — капитан команды и один из важнейших футболистов «Арсенала». Мы делаем все, чтобы он вернулся как можно скорее, но понимаем, что последние несколько дней были непростыми для него. Он должен был поддержать семью, а мы должны поддержать его», — цитирует Goal Артету.

27 января Обамеянг объяснил причину отсутствия в команде в последних двух матчах с «Саутгемптоном». По словам футболиста, он был вынужден уехать по семейным обстоятельствам — у матери форварда проблемы со здоровьем.