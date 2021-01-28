Мэйтланд-Найлс может покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс хочет уйти в аренду за игровой практикой, чтобы попасть на Евро-2021, сообщает Daily Mirror.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ранее заявлял, что футболисты должны иметь регулярную игровую практику, чтобы попасть в состав на чемпионат Европы. 23-летний защитник начал вызываться в национальную команду при Саутгейте и не хочет пропустить Евро-2020, поэтому выразил свою готовность уйти в аренду. Информации о претендентах на англичанина пока не поступало.

За последний месяц Мэйтланд-Найлс трижды оставался на скамейке запасных, один раз не попал в заявку «Арсенала» и дважды выходил на поле менее чем на 10 минут. Всего за сезон-2020/21 23-летний футболист отыграл 20 матчей и отдал одну голевую передачу.