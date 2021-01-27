Обамеянг рассказал, почему пропустил два последних матча «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему не смог принять участие в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона» (0:1) и в игре против «святых» в 20-м туре чемпионата Англии (3:1).

«Спасибо всем за сообщения, которые вы отправляли мне в последние несколько дней. У моей матери проблемы со здоровьем, я должен был быть рядом с ней. Сейчас ей гораздо лучше, я смогу вернуться домой сегодня. Я очень благодарен всем врачам и персоналу, который помогает ей. Я вдохновлен поддержкой и любовью со стороны болельщиков и с нетерпением жду, когда вернусь на поле», — написал у себя в Twitter Обамеянг.

23 января «Арсенал» провел матч против «Саутгемптона» в Кубке Англии, 26 января — в чемпионате. Следующий матч «канониров» состоится 30 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».