Полузащитник «Челси» Гилмор может перейти в «Рейнджерс»
12:36
Полузащитник «Челси» Билли Гилмор может продолжить карьеру в «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.
По информации источника, 19-летний шотландец попросил клуб отпустить его в аренду, поскольку футболист рассчитывает попасть в состав национальной команды на чемпионат Европы-2020. Сообщается, что игрока до конца сезона-2020/21 может арендовать «Рейнджерс».
В сезоне-2020/21 Гилмор провел 7 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями.
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