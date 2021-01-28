Полузащитник «Челси» Гилмор может перейти в «Рейнджерс»

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор может продолжить карьеру в «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 19-летний шотландец попросил клуб отпустить его в аренду, поскольку футболист рассчитывает попасть в состав национальной команды на чемпионат Европы-2020. Сообщается, что игрока до конца сезона-2020/21 может арендовать «Рейнджерс».

В сезоне-2020/21 Гилмор провел 7 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями.