Артета раскритиковал судей после поражения от «Эвертона»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал работу судей после поражения от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Это копилось очень долго. Хватит. У нас уже было слишком много моментов не в нашу пользу, решения по которым никто так и не объяснил. Это влияет на множество людей, на нашу работу и на клуб. Пенальти в ворота «Эвертона» был очевидным. Я не понимаю, кто принимал решение, мы не можем видеть лица этих людей. С нами это происходит уже второй раз за 2 недели. Смотрю повтор 20 раз и не понимаю решения судьи», — приводит Goal слова Артеты.
«Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице с 46 очками в 33 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/enough-is-enough-arteta-angered-after-var-overturns-arsenal/lns885yei1s71joqgdpldwcjy
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