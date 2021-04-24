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Артета раскритиковал судей после поражения от «Эвертона»

07:39
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал работу судей после поражения от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Это копилось очень долго. Хватит. У нас уже было слишком много моментов не в нашу пользу, решения по которым никто так и не объяснил. Это влияет на множество людей, на нашу работу и на клуб. Пенальти в ворота «Эвертона» был очевидным. Я не понимаю, кто принимал решение, мы не можем видеть лица этих людей. С нами это происходит уже второй раз за 2 недели. Смотрю повтор 20 раз и не понимаю решения судьи», — приводит Goal слова Артеты.

«Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице с 46 очками в 33 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/enough-is-enough-arteta-angered-after-var-overturns-arsenal/lns885yei1s71joqgdpldwcjy

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