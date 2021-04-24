Анчелотти назвал победу над «Арсеналом» подарком для фанатов «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после победы над «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии (1:0) признал, что соперник играл лучше с мячом.

«Было действительно важно оставаться в верху таблицы. Игра была хорошей, и это вселяет в нас уверенность на следующие матчи. Первая за 25 лет победа над «Арсеналом» — невероятный подарок для наших болельщиков. Хорошая игра — не лучшая, но солидная. Возможно, нам повезло, что мы забили гол. Наверное «Арсенал» играл лучше с мячом, но в обороне мы были сильны. У нас был трудный момент с множеством травм, но эта победа дает нам больше мотивации для следующих игр», — цитирует BBC Анчелотти.