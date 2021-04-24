Анчелотти назвал победу над «Арсеналом» подарком для фанатов «Эвертона»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после победы над «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии (1:0) признал, что соперник играл лучше с мячом.
«Было действительно важно оставаться в верху таблицы. Игра была хорошей, и это вселяет в нас уверенность на следующие матчи. Первая за 25 лет победа над «Арсеналом» — невероятный подарок для наших болельщиков. Хорошая игра — не лучшая, но солидная. Возможно, нам повезло, что мы забили гол. Наверное «Арсенал» играл лучше с мячом, но в обороне мы были сильны. У нас был трудный момент с множеством травм, но эта победа дает нам больше мотивации для следующих игр», — цитирует BBC Анчелотти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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