Артета о победе над «Кристал Пэлас»: «Главное — выиграть в стартовом матче и набраться уверенности»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

«Самое главное — выиграть в стартовом матче, набраться уверенности и получить импульс. Позже можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить — а сегодня их было немало, если честно. Салиба был великолепен. То, как мы начали игру и провели первые полчаса, было превосходно — мы должны были забить больше», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Автором победного мяча стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли. Второй мяч был записан как автогол на защитника «орлов» Марка Гэи.