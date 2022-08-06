Артета о победе над «Кристал Пэлас»: «Главное — выиграть в стартовом матче и набраться уверенности»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).
«Самое главное — выиграть в стартовом матче, набраться уверенности и получить импульс. Позже можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить — а сегодня их было немало, если честно. Салиба был великолепен. То, как мы начали игру и провели первые полчаса, было превосходно — мы должны были забить больше», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Автором победного мяча стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли. Второй мяч был записан как автогол на защитника «орлов» Марка Гэи.
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|П
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|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1
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