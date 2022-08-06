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Артета о победе над «Кристал Пэлас»: «Главное — выиграть в стартовом матче и набраться уверенности»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:0).

«Самое главное — выиграть в стартовом матче, набраться уверенности и получить импульс. Позже можно будет говорить о вещах, которые нам нужно улучшить — а сегодня их было немало, если честно. Салиба был великолепен. То, как мы начали игру и провели первые полчаса, было превосходно — мы должны были забить больше», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Автором победного мяча стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли. Второй мяч был записан как автогол на защитника «орлов» Марка Гэи.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
Микель Артета
0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
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