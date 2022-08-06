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Защитник «Лестера» Рикарду Перейра пропустит полгода из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Рикарду Перейра пропустит полгода из-за травмы. Медицинское обследование выявило у него надрыв ахилла, сообщает Dialy Mail.

28-летний португалец уже перенес операцию. Перейра получил травму во время предсезонного матча против «Севильи».

«К сожалению, Рикарду Перейра выбыл на шесть месяцев. Он надорвал ахилл, и это так печально, потому что мы строили свою игру этим летом вокруг крайних защитников и его в частности. Он выглядел так хорошо. Это большой удар по нам», — заявил главный тренер «Лестера Брендан Роджерс.

28-летний португалец выступает за «Лестер» с 2018 года. Он перешел из «Порту» за 22 миллиона евро.

В феврале он продлил контракт с клубом до 2026 года.

ФК Лестер
Брендан Роджерс
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