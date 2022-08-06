Защитник «Лестера» Рикарду Перейра пропустит полгода из-за травмы
Защитник «Лестера» Рикарду Перейра пропустит полгода из-за травмы. Медицинское обследование выявило у него надрыв ахилла, сообщает Dialy Mail.
28-летний португалец уже перенес операцию. Перейра получил травму во время предсезонного матча против «Севильи».
«К сожалению, Рикарду Перейра выбыл на шесть месяцев. Он надорвал ахилл, и это так печально, потому что мы строили свою игру этим летом вокруг крайних защитников и его в частности. Он выглядел так хорошо. Это большой удар по нам», — заявил главный тренер «Лестера Брендан Роджерс.
28-летний португалец выступает за «Лестер» с 2018 года. Он перешел из «Порту» за 22 миллиона евро.
В феврале он продлил контракт с клубом до 2026 года.
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|Арсенал
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|Лидс
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3
|Астон Вилла
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4
|Брентфорд
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5
|Борнмут
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6
|Нот. Форест
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7
|Саутгемптон
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8
|Фулхэм
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9
|Эвертон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Вест Хэм
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
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13
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|МЮ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
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Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
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Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
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|Ж
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Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
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Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
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Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1